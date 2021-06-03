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Жена инспектора ДПС, стрелявшего в нарушителя под Новосибирском, обратилась к Путину
12:41
Фото: vk.com
Супруга инспектора ДПС Александра Гусева, который при задержании случайно выстрелил и смертельно ранил 19-летнего парня под Новосибирском, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Как передают российские СМИ, женщина опубликовала видеоматериал по совету адвоката.
Судя о кадрам, который появились на портале "Ридус", супруга сотрудника ДПС Александра Гусева получала угрозы. По словам женщины, муж которой обвиняется в непредумышленном убийстве 19-летнего азербайджанца, пугающие сообщения поступали и в адрес ее близких. Поэтому она решила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.
После инцидента в Новосибирской области сейчас проводятся проверки в отношении следователей, которые возбудили уголовное дело. Служебное разбирательство инициировано главой СКР Александром Бастрыкиным, передает ТАСС.
ЧП случилось 28 мая, когда сотрудник полиции применил насилие в ходе задержания молодого человека. На кадрах, распространившихся в Сети, было видно, как инспектор ДПС ударил азербайджанца, а затем достал из кобуры табельное оружие. После этого раздался выстрел. По версии следствия, полицейский непроизвольно выстрелил в голову потерпевшему.
После смерти пострадавшего уголовное дело, открытое в отношении полицейского, было переквалифицировано на более серьезную статью. Как стало известно, ГСУ СКР позже дополнительно возбудило уголовное дело по статьям о применении насилия и оскорблении представителей власти.
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