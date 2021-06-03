ИнтерНовости - новости в стране и мире
Белорусским самолетам закрыли доступ в пространство ЕС
Белорусским самолетам закрыли доступ в пространство ЕС
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Новосибирске арестовали попутчика парня, погибшего после выстрела инспектора ДПСВ Новосибирске арестовали попутчика парня, погибшего после выстрела инспектора ДПС
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцинРоссельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин
Путин заявил об отсутствии летальных исходов после применения «Спутника V»Путин заявил об отсутствии летальных исходов после применения «Спутника V»
Пропавшая на Урале туристка найдена убитойПропавшая на Урале туристка найдена убитой
Глава штаба ВВС Южной Кореи покидает пост после самоубийства сержантаГлава штаба ВВС Южной Кореи покидает пост после самоубийства сержанта

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин


11:01
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцинФото: googleusercontent.com

Россия сейчас зависит от импорта куриных яиц, которые требуются в процессе создания вакцин, включая препараты против COVID-19.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил об этом в интервью РБК.

Процесс создания высококачественных вакцин, пояснил Данкверт, требует использования яиц, совершенно свободных от любого вида патогенной микрофлоры. Существуют спецфабрики, однако лишь за пределами РФ. Предприятий, где производятся яйца, пригодные для таких целей, в нашей стране пока еще не имеется, отметил глава Россельхознадзора.

При изготовлении вакцин яйца используются лишь импортные. Речь идет не только о препаратах от коронавируса. В частности, яйца требуются для производства средств, защищающих от заражения гриппом, отметил Данкверт. В яйца вводят определенный штамм возбудителя, после чего он в течение двух суток размножается в аллантоисном мешке. Затем жидкость, которая находится в тупом конце яйца, откачивается вакуумом. Потом из этого вещества выделяется очищенный вирус и белок, который становится основой для будущей вакцины.

В начале прошлого года отечественным птицеводам пришлось столкнуться с повышением стоимости и дефицитом инкубационных яиц для производства мясных бройлеров. На ситуацию могло повлиять снижение объема импорта инкубационных яиц из европейских стран. В ЕС с конца лета 2020 года сложилась неблагоприятная обстановка по птичьему гриппу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Екатеринбурге задержан устроивший стрельбу бывший полицейскийВ Екатеринбурге задержан устроивший стрельбу бывший полицейский
В Лондоне отреагировали на интервью ПротасевичаВ Лондоне отреагировали на интервью Протасевича
В Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажираВ Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажира
В ЦАР при взрыве погибли трое россиянВ ЦАР при взрыве погибли трое россиян
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудниковПутин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудников

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru