Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин

11:01

Фото: googleusercontent.com



Россия сейчас зависит от импорта куриных яиц, которые требуются в процессе создания вакцин, включая препараты против COVID-19.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил об этом в интервью РБК.



Процесс создания высококачественных вакцин, пояснил Данкверт, требует использования яиц, совершенно свободных от любого вида патогенной микрофлоры. Существуют спецфабрики, однако лишь за пределами РФ. Предприятий, где производятся яйца, пригодные для таких целей, в нашей стране пока еще не имеется, отметил глава Россельхознадзора.



При изготовлении вакцин яйца используются лишь импортные. Речь идет не только о препаратах от коронавируса. В частности, яйца требуются для производства средств, защищающих от заражения гриппом, отметил Данкверт. В яйца вводят определенный штамм возбудителя, после чего он в течение двух суток размножается в аллантоисном мешке. Затем жидкость, которая находится в тупом конце яйца, откачивается вакуумом. Потом из этого вещества выделяется очищенный вирус и белок, который становится основой для будущей вакцины.



В начале прошлого года отечественным птицеводам пришлось столкнуться с повышением стоимости и дефицитом инкубационных яиц для производства мясных бройлеров. На ситуацию могло повлиять снижение объема импорта инкубационных яиц из европейских стран. В ЕС с конца лета 2020 года сложилась неблагоприятная обстановка по птичьему гриппу.



Автор: Злата Богатова

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