Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале продолжаются поиски пропавшей туристки

3.6.2021 20:08

Фото: vk.com



Пропавшую туристку из Пермского края уже несколько суток ищут на территории Нижнесергинского района Свердловской области, передают россиские СМИ.



35-летняя жительница Прикамья отправилась в соседний регион, чтобы совершить сплав по реке Серга.



Женщина выехала в Свердловскую область в конце мая, пояснил глава пресс-службы местного ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, жительница Пермского края намеревалась совершить однодневную туристическую поездку. На собственной машине она доехала до города Михайловск 29 мая. Автомобиль был найден у плотины, где простоял три дня.



Туристка является достаточно опытной, имеет с собой палатку и всю необходимую экипировку, отметил Горелых. Известно, что женщина планировала начать сплав в городе Нижние Серги. Предполагалось, что по реке Серга туристка на байдарке доберется до населенного пункта Аракаево, однако там она до сих пор не появилась.



Полиция уже установила, что с банковской карты пропавшей женщины в последние дни несколько раз совершались покупки в одном из магазинов города Нижние Серги. Правоохранители сейчас пытаются выяснить, появлялась ли там сама туристка.



Поиски женщины ведут шесть групп силовиков, они действуют в различных квадратах. Силовикам оказывают поддержку волонтеры. В мероприятиях задействованы плавсредства и беспилотник.



Автор: Злата Богатова

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