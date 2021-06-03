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Женская сеть myJulia.ru
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На Урале продолжаются поиски пропавшей туристки
3.6.2021 20:08
Фото: vk.com
Пропавшую туристку из Пермского края уже несколько суток ищут на территории Нижнесергинского района Свердловской области, передают россиские СМИ.
35-летняя жительница Прикамья отправилась в соседний регион, чтобы совершить сплав по реке Серга.
Женщина выехала в Свердловскую область в конце мая, пояснил глава пресс-службы местного ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, жительница Пермского края намеревалась совершить однодневную туристическую поездку. На собственной машине она доехала до города Михайловск 29 мая. Автомобиль был найден у плотины, где простоял три дня.
Туристка является достаточно опытной, имеет с собой палатку и всю необходимую экипировку, отметил Горелых. Известно, что женщина планировала начать сплав в городе Нижние Серги. Предполагалось, что по реке Серга туристка на байдарке доберется до населенного пункта Аракаево, однако там она до сих пор не появилась.
Полиция уже установила, что с банковской карты пропавшей женщины в последние дни несколько раз совершались покупки в одном из магазинов города Нижние Серги. Правоохранители сейчас пытаются выяснить, появлялась ли там сама туристка.
Поиски женщины ведут шесть групп силовиков, они действуют в различных квадратах. Силовикам оказывают поддержку волонтеры. В мероприятиях задействованы плавсредства и беспилотник.
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