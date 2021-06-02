|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы хакерские группировки, атаковавшие JBS
00:58
Фото: metr12.ru
По данным ФБР, к атаке на JBS могут быть причастны хакеры из группировок REvil и Sodinokibi.
Как заявили представители ведомства, они продолжают усердно работать над тем, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности, передает ТАСС.
Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов полагает, что компания JBS была атакована членами хакерских объединений REvil и Sodinokibi. Агенты ведомства сейчас продолжают активно работать, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.
Ранее стало известно о приостановлении деятельности некоторых подразделений американской компании JBS — крупнейшего поставщика мяса в мире. Причиной этого стали киберпреступники, атаковавшие IT-системы организации. Как сообщало агентство Bloomberg, из-за хакеров была нарушена работа предприятия в Канаде, где осуществляется переработка мяса. Кроме того, в Австралии на время прекратили убой крупного рогатого скота и овец.
Представители JBS при этом заявили, что вредоносное программное обеспечение, которое использовали злоумышленники, может находиться в России. В Белом доме пояснили, что контактируют с властями РФ по поводу этого инцидента.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заверил, что в Москве намерены оперативно рассмотреть обращения со стороны властей США, которые могут быть связаны с атакой хакеров на предприятия JBS. Пока же российское руководство не располагает никакими сведениями о том, кто мог совершить кибернападения, добавил пресс-секретарь главы РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|