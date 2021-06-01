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Крупнейший производитель мяса в США приостановил работу из-за хакерской атаки
1.6.2021 13:16
Фото: smi2.net
Ряд подразделений американской компании JBS — крупнейшего поставщика мяса в мире — был вынужден приостановить работу из-за кибератаки, которой подверглись IT-системы.
Об этом сегодня сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на собственные осведомленные источники агентство уточняет, что свою деятельность приостановило подразделение в Канаде, где осуществляется переработка мяса. Кроме того, в Австралии на время превратили убой крупного рогатого скота и овец.
Представители JBS, прокомментировав инцидент, допустили задержку некоторых транзакций с клиентами и поставщиками.
По данным источников Bloomberg, хакеры атаковали производственный комплекс JBS, намереваясь, вероятно, ослабить потенциал крупного производителя. В публикации отмечается, что заводы компании лишь несколько недель назад возобновили производство, прерванное в связи с коронавирусной пандемией.
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