Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Крупнейший производитель мяса в США приостановил работу из-за хакерской атаки

1.6.2021 13:16

Фото: smi2.net



Ряд подразделений американской компании JBS — крупнейшего поставщика мяса в мире — был вынужден приостановить работу из-за кибератаки, которой подверглись IT-системы.



Об этом сегодня сообщает Bloomberg.



Со ссылкой на собственные осведомленные источники агентство уточняет, что свою деятельность приостановило подразделение в Канаде, где осуществляется переработка мяса. Кроме того, в Австралии на время превратили убой крупного рогатого скота и овец.



Представители JBS, прокомментировав инцидент, допустили задержку некоторых транзакций с клиентами и поставщиками.



По данным источников Bloomberg, хакеры атаковали производственный комплекс JBS, намереваясь, вероятно, ослабить потенциал крупного производителя. В публикации отмечается, что заводы компании лишь несколько недель назад возобновили производство, прерванное в связи с коронавирусной пандемией.



Автор: Злата Богатова

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