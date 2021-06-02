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На Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего брата
2.6.2021 16:23
Фото: v-moldove.ru
Полиция Петропавловска-Камчатского задержала 16-летнюю местную жительницу после того, как она напала на младшего брата.
Как передают российские СМИ, школьницу вывело из себя поведение мальчика.
Девушка напала с ножом на 9-летнего брата, информирует пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, пояснили в ведомстве.
ЧП случилось утром 31 мая, когда школьница присматривала за младшим братом. Дети оставались в квартире одни, их мать и еще один ребенок находились в другом городе, пишут региональные СМИ. Глава семейства был на работе. После того, как 16-летней сестре не понравилось поведение мальчика, она нанесла ему удары ножом.
Врачи насчитали на теле ребенка не менее пяти ранений в области жизненно-важных органов. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, он пока остается в реанимационном отделении. Отмечается, что скорую помощь вызвала старшая сестра, сразу после инцидента.
Девушку задержала полиция, решается вопрос об ее аресте. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.
Ранее в Башкирии 17-летняя школьница утопила сестру, которая мешала ей заниматься. Девушка вместе с родственницей воспитывалась в приемной семье. Они попали туда примерно за два года до происшествия, когда их мать была лишена родительских прав.
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