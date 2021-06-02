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На Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего брата


2.6.2021 16:23
На Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего братаФото: v-moldove.ru

Полиция Петропавловска-Камчатского задержала 16-летнюю местную жительницу после того, как она напала на младшего брата.

Как передают российские СМИ, школьницу вывело из себя поведение мальчика.

Девушка напала с ножом на 9-летнего брата, информирует пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, пояснили в ведомстве.

ЧП случилось утром 31 мая, когда школьница присматривала за младшим братом. Дети оставались в квартире одни, их мать и еще один ребенок находились в другом городе, пишут региональные СМИ. Глава семейства был на работе. После того, как 16-летней сестре не понравилось поведение мальчика, она нанесла ему удары ножом.

Врачи насчитали на теле ребенка не менее пяти ранений в области жизненно-важных органов. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, он пока остается в реанимационном отделении. Отмечается, что скорую помощь вызвала старшая сестра, сразу после инцидента.

Девушку задержала полиция, решается вопрос об ее аресте. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.

Ранее в Башкирии 17-летняя школьница утопила сестру, которая мешала ей заниматься. Девушка вместе с родственницей воспитывалась в приемной семье. Они попали туда примерно за два года до происшествия, когда их мать была лишена родительских прав.

Автор: Злата Богатова

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