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Детский омбудсмен объяснила поступок девушки, утопившей младшую сестру
16.9.2019 18:25
Фото: newstracker.ru
Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова, сестры воспитывались в приемной семье в течение примерно двух лет, они попали туда сразу после того, как их мать была лишена родительских прав. По словам омбудсмена, старшая сестра получила тяжелую психологическую травму.
Учитывая, что родная мать практически не занималась воспитанием детей,17-летняя школьница из башкирского Салавата в прошлом получила психологические травмы, передает РИА Новости. Как рассказала Милана Скоробогатова, над сестрами оформила опеку подруга их родной матери.
Сразу после того, как мать сестер была лишена родительских прав, девушка и ее семилетняя сестра оказались в семье, где на то момент уже воспитывались трое несовершеннолетних детей, пояснила детский омбудсмен.
Как уже сообщалось ранее, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 15 сентября. По версии следствия, юная жительница Башкирии, разозлившись на малолетнюю сестру, которая мешала ей делать уроки, завела девочку в баню и утопила. Подросток задержан, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
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