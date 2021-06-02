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Пожилые жительницы Ангарска отдали мошенникам почти 7 млн рублей


2.6.2021 13:13
Пожилые жительницы Ангарска отдали мошенникам почти 7 млн рублейФото: primgazeta.ru

Правоохранительные органы Иркутской области приступили к проверкам после заявлений, которые подали жительницы Ангарска.

Пожилые женщины стали жертвами телефонных мошенников, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, сбережения, накопленные в течение многих лет, перевели мошенникам три соседки-пенсионерки. В ходе начатого разбирательства установлено, что пострадавшие не только отдали злоумышленникам имевшиеся у них деньги, но и оформили кредиты. Кроме того, одна женщина даже заложила собственную квартиру.

Как стало известно, первой лишилась денег 65-летняя женщина, которой позвонили лже-сотрудники службы безопасности. Они убедили ее перевести средства на указанный счет ради того, чтобы сохранить сбережения, якобы оказавшиеся под угрозой. В общей сложности пенсионерка потеряла свыше 3,7 млн рублей. Выполняя требования преступников, она на протяжении недели обналичивала деньги и сама переводила их на чужие счета.

Другой пострадавшей мошенники, выдававшие себя за полицейских, сообщили о том, что на нее оформлены кредиты. В результате 70-летняя женщина, пытаясь спасти свои деньги, отдала аферистам более миллиона из личных средств. Затем она взяла заем под квартиру и перечислила злоумышленникам еще около полутора миллионов. Позднее пенсионерка рассказала мошенникам о своей знакомой, которая также впоследствии лишилась денег. Женщина, проживавшая в том же доме, согласилась перевести более 500 тыс. рублей на "резервный счет".

Ранее сообщалось о 54-летней россиянке, которая отдала мошенникам 400 млн рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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