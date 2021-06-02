Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пожилые жительницы Ангарска отдали мошенникам почти 7 млн рублей

2.6.2021 13:13

Фото: primgazeta.ru



Правоохранительные органы Иркутской области приступили к проверкам после заявлений, которые подали жительницы Ангарска.



Пожилые женщины стали жертвами телефонных мошенников, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.



По данным полиции, сбережения, накопленные в течение многих лет, перевели мошенникам три соседки-пенсионерки. В ходе начатого разбирательства установлено, что пострадавшие не только отдали злоумышленникам имевшиеся у них деньги, но и оформили кредиты. Кроме того, одна женщина даже заложила собственную квартиру.



Как стало известно, первой лишилась денег 65-летняя женщина, которой позвонили лже-сотрудники службы безопасности. Они убедили ее перевести средства на указанный счет ради того, чтобы сохранить сбережения, якобы оказавшиеся под угрозой. В общей сложности пенсионерка потеряла свыше 3,7 млн рублей. Выполняя требования преступников, она на протяжении недели обналичивала деньги и сама переводила их на чужие счета.



Другой пострадавшей мошенники, выдававшие себя за полицейских, сообщили о том, что на нее оформлены кредиты. В результате 70-летняя женщина, пытаясь спасти свои деньги, отдала аферистам более миллиона из личных средств. Затем она взяла заем под квартиру и перечислила злоумышленникам еще около полутора миллионов. Позднее пенсионерка рассказала мошенникам о своей знакомой, которая также впоследствии лишилась денег. Женщина, проживавшая в том же доме, согласилась перевести более 500 тыс. рублей на "резервный счет".



Ранее сообщалось о 54-летней россиянке, которая отдала мошенникам 400 млн рублей.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:58 Названы хакерские группировки, атаковавшие JBS

Названы хакерские группировки, атаковавшие JBS 2.6.2021 21:32 В центре Москвы трех человек задержали после стрельбы

В центре Москвы трех человек задержали после стрельбы 2.6.2021 16:23 На Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего брата

На Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего брата 2.6.2021 12:38 Сербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в Косово

Сербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в Косово 1.6.2021 23:25 Вместе с политиком Гудковым задержали его тетю