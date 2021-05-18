|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиянка отдала мошенникам 400 млн рублей
04:15
Фото: deon.pl
Злоумышленники воспользовались схемой, когда жертве предлагается перевести деньги со своего счета якобы для защиты средств.
54-летняя женщина, купившись на слова мошенников, перечислила им 400 млн рублей, передает РБК.
О рекордной сумме, которую преступники обманом смогли выманить у клиента, сообщил руководитель управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, женщина имела счет в другой кредитно-финансовой организации.
По словам Велигодского, злоумышленники использовали схему, при которой жертвам предлагается "защитить" средства, переведя их на другой счет из-за некой угрозы. Женщина поверила мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка.
Известно, что первоначально обманутая женщина добровольно отдала преступникам 14 млн рублей. Затем она сообщила, что у нее есть еще 380 млн на счету в другом банке. Мошенники на это заявили, что переадресовали вопрос в ФСБ. После этого "представители спецслужб" посоветовали пострадавшей расстаться и с этой суммой.
В результате злоумышленники выманивали у женщины деньги в течение месяца. Доверчивая клиентка банка исправно переводила средства на счет, указанный "спасателям", якобы пытавшимся защитить ее накопления.
Ранее были названы самые распространенные схемы обмана на кассе супермаркета.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|