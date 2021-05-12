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Сборная США по легкой атлетике отменила сборы в Японии
12.5.2021 16:39
Фото: graphic.com.gh
Американская национальная сборная по легкой атлетике не будет проводить сборы, которые предполагалось организовать в Японии перед Олимпийскими играми.
Как сообщает Reuters, решение было принято из-за сохраняющейся эпидемиологической угрозы.
По данным агентства, спортсмены сборной Соединенных Штатов по легкой атлетике планировали провести сборы перед Олимпийскими играми в окрестностях Токио в начале июля. Однако из-за опасения, связанных с продолжающейся пандемией коронавируса, мероприятия было решено отменить.
Ранее японское правительство о продлении действия режима ЧС в Токио и нескольких западных префектурах до 31 мая. При этом ограничительные меры были расширены на префектуры Айти и Фукуока.
Тем временем почти 200 тыс. японцев требуют отменить Олимпиаду в Токио, оставив подписи под соответствующей петицией. Заявление, адресованное официальным лицам, появилось на сайте Change.org.
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