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Под Красноярском подросток погиб под бревнами на лесопилке
1.6.2021 14:14
Фото: 0629.com.ua
Правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в Канске.
Мальчик получил смертельные травмы, попав на территорию лесоперерабатывающего предприятия в поселке Мелькомбинат.
Трагедия случилась вечером минувшего понедельника, информирует пресс-служба СУ СКР Красноярскому краю и Республике Хакасия. В ходе предварительного разбирательства установлено, что на территорию предприятия компания из пяти подростков попала через незапертую калитку.
Мальчики решили забраться на штабель из бревен, его высота составляла около 5 м, уточнили в ведомстве. Когда они спускались обратно, бревна пришли в движение. В результате один из подростков оказался придавлен и получил смертельные травмы.
Уголовное дело после инцидента было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), расследование находится на контроле прокуратуры края. Специалисты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП.
Ранее сообщалось о ЧП в Вологде, где подросток получил тяжелые травмы, забравшись на крышу поезда. Врачи диагностировали у него ожоги 70% тела, серьезное повреждение головы и переломы. По факту случившегося уже проведена проверка, после которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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