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В Вологде подросток получил тяжелые травмы, забравшись на крышу поезда


26.5.2021 14:20
В Вологде подросток получил тяжелые травмы, забравшись на крышу поездаФото: severpost.ru

Ожоги 70% тела, серьезную травму головы и переломы получил 13-летний мальчик в Вологде, забравшийся на крышу поезда.

Подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

По факту случившегося уже проведена проверка, после которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В ходе предварительного разбирательства установлено, что двое подростков прогуливались по железнодорожной станции Вологда-2 По данным следствия, вечером минувшего вторника, 25 мая. Увидев стоящий состав, мальчики решили забраться на крышу одного из вагонов. В результате один из подростков, уже находясь вверху, получил сильный удар током.

Мальчик упал на землю между путями, получив серьезные повреждения. В этот момент его приятель, испугавшись, убежал с места происшествия. На вспышку электричества обратил внимание помощник машиниста этого поезда. Подойдя ближе, он увидел подростка, лежащего на земле. На теле ребенка в тот момент имелись следы ожогов и признаки открытого горения, указано в сообщении СКР.

Подростка сразу же госпитализировали в Вологодскую областную клиническую детскую больницу. Врачи диагностировали у него ожоги 70% поверхности тела, травму головы и переломом позвонков. Состояние мальчика сейчас оценивается специалистами как крайне тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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