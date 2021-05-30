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В ЦАР при взрыве погибли трое россиян
30.5.2021 21:14
Фото: amazonaws.com
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в результате срабатывания самодельного взрывного устройства погибли пять человек.
Жертвами инцидента стали трое граждан России и двое сотрудников местной полиции, передает ТАСС.
Информацию о случившемся ранее подтвердил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, передает Agence France-Presse. По его словам, жертвами взрыва стали "трое российских союзников и двое полицейских ЦАР".
Количество раненых уточняется. Какие-либо другие сведения о случившемся пока не приводятся.
Напомним, ранее в ЦАР в результате вооруженного противостояния между правительственными войсками и повстанческими отрядами погибли несколько миротворцев ООН.
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