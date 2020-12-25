Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ЦАР при нападении повстанцев погибли три миротворца ООН

11:24

Фото: ednews.net



В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) повстанцы убили трех миротворцев ООН, еще двое были ранены.



Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передают зарубежные СМИ.



По словам Стефана Дюжаррика, глава организации Антониу Гутерреш с глубоким осуждением отреагировал на атаку, которой подверглись военные ЦАР и представители миссии ООН в стране. Генсек обратился к руководству страны с призывом к началу тщательного расследования этого инцидента.



Как стало известно, трое миротворцев из Бурунди были убиты, еще двое пострадали в результате вооруженных нападений, которые произошли в городах Декоа (провинция Кемо) и Бакума (провинция Мбому).



Об обострении обстановки в этом африканском государстве, где 27 декабря планируются выборы на пост президента и в парламент, стало известно в минувшем ноябре. Лидеры ряда повстанческих формирований объединились в "Коалицию патриотов за перемены" общей численностью порядка 9 тыс. человек. Возглавил группировку экс-президент страны Франсуа Бозизе. Действующее правительство обвиняет его в попытке госпереворота.



18 декабря вооруженным боевикам удалось захватить город Бода, а днем позже под их контроль перешел город Мбаики, являющийся административным центром префектуры Лобай и расположенный в 107 км от Банги - столицы ЦАР.



Несколько дней назад в ЦАР из России были направлены триста военных инструкторов. Предполагается, что российские специалисты обучат военнослужащих национальной армии, которые предстоит затем отражать натиск незаконных вооруженных формирований. Содействие местным силовикам также оказывает контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР).



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 167

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:37 В Дагестане предотвратили теракт

В Дагестане предотвратили теракт 25.12.2020 17:30 СКР сообщил детали уголовного дела против Соболь

СКР сообщил детали уголовного дела против Соболь 25.12.2020 16:52 Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки

Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки 25.12.2020 13:52 В Приамурье два человека погибли в ДТП с локомотивом

В Приамурье два человека погибли в ДТП с локомотивом 25.12.2020 12:51 В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт