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В ЦАР при нападении повстанцев погибли три миротворца ООН


11:24
В ЦАР при нападении повстанцев погибли три миротворца ООНФото: ednews.net

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) повстанцы убили трех миротворцев ООН, еще двое были ранены.

Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передают зарубежные СМИ.

По словам Стефана Дюжаррика, глава организации Антониу Гутерреш с глубоким осуждением отреагировал на атаку, которой подверглись военные ЦАР и представители миссии ООН в стране. Генсек обратился к руководству страны с призывом к началу тщательного расследования этого инцидента.

Как стало известно, трое миротворцев из Бурунди были убиты, еще двое пострадали в результате вооруженных нападений, которые произошли в городах Декоа (провинция Кемо) и Бакума (провинция Мбому).

Об обострении обстановки в этом африканском государстве, где 27 декабря планируются выборы на пост президента и в парламент, стало известно в минувшем ноябре. Лидеры ряда повстанческих формирований объединились в "Коалицию патриотов за перемены" общей численностью порядка 9 тыс. человек. Возглавил группировку экс-президент страны Франсуа Бозизе. Действующее правительство обвиняет его в попытке госпереворота.

18 декабря вооруженным боевикам удалось захватить город Бода, а днем позже под их контроль перешел город Мбаики, являющийся административным центром префектуры Лобай и расположенный в 107 км от Банги - столицы ЦАР.

Несколько дней назад в ЦАР из России были направлены триста военных инструкторов. Предполагается, что российские специалисты обучат военнослужащих национальной армии, которые предстоит затем отражать натиск незаконных вооруженных формирований. Содействие местным силовикам также оказывает контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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