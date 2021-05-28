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Под Новосибирском инспектор ДПС случайно прострелил голову нарушителю
13:08
Фото: vk.com
В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району.
Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, силовик мог превысить служебные полномочия, когда ему оказывали сопротивление.
Уголовное дело возбуждено Болотнинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области, уточняется в сообщении. Речь идет о статьях о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
Инцидент зафиксирован накануне вечером на 61-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе. Полиция преследовала автомобиль Тoyota, который не остановился по их требованию. Машина, сначала пытавшаяся скрыться от сотрудников ДПС, спустя некоторое время остановилась возле придорожной гостиницы.
Автомобиль сразу же покинули несколько человек, один из которых был задержан. Инспектор ДПС пытался сопроводить его в свою машину для установления личности. В этот момент ему начал активно препятствовать 19-летний знакомый сопровождаемого лица. В завязавшейся потасовке полицейский нанес нарушителю несколько ударов, а потом взвел в боевое положение свой пистолет. В процессе последующей борьбы инспектор случайно выстрелил в голову 19-летнего парня.
После оказания помощи пострадавшего на скорой госпитализировали в ближайшую больницу. Двое других правонарушителей были доставлены в отдел полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.
По данным открытых источников, состояние 19-летнего пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Молодой человек перенес экстренную операцию и сейчас находится в отделении реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Уточняется, что именно этот парень является владельцем автомобиля.
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