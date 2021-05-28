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В Забайкалье осудили женщину, дочь которой погибла в ДТП
28.5.2021 06:12
Фото: hibiny.com
Вынесен приговор по делу жительницы Улетовского района Забайкальского края, которая в начале минувшего февраля попала в ДТП вместе с малолетней дочерью.
В момент аварии женщина, управлявшая автомобилем, находилась в нетрезвом состоянии, сообщает региональное СУ СКР.
Как стало известно, жительница Забайкалья получила шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности гибель человека). В сообщении также указано, что женщина на 2,5 года лишена права управлять транспортными средствами.
Трагедия в населенном пункте Домна случилась 8 февраля 2021 года. Автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд, столкнулся с проходящим составом. Как выяснили следователи, за рулем машины находилась женщина, не имевшая водительских прав.
Четырехлетняя дочь нетрезвой женщины находилась в автомобиле без удерживающего устройства. Ребенок в результате ДТП получил смертельные травмы и умер в больнице.
Ранее в Перми вынесли вердикт по делу 29-летнего азербайджанца, который заживо сжег подругу. Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве и приговорен к одиннадцати годам заключения. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.
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