ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии предупреждают о риске появления «олимпийского» штамма COVID
В Японии предупреждают о риске появления «олимпийского» штамма COVID
Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану
Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин назвал всплеском эмоций реакцию на посадку самолета Ryanair в МинскеПутин назвал всплеском эмоций реакцию на посадку самолета Ryanair в Минске
В Египте утонул экс-глава украинской разведкиВ Египте утонул экс-глава украинской разведки
В МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в КиевеВ МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в Киеве
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 летСфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
В Роскосмосе объяснили рост доходов РогозинаВ Роскосмосе объяснили рост доходов Рогозина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Забайкалье осудили женщину, дочь которой погибла в ДТП


28.5.2021 06:12
В Забайкалье осудили женщину, дочь которой погибла в ДТПФото: hibiny.com

Вынесен приговор по делу жительницы Улетовского района Забайкальского края, которая в начале минувшего февраля попала в ДТП вместе с малолетней дочерью.

В момент аварии женщина, управлявшая автомобилем, находилась в нетрезвом состоянии, сообщает региональное СУ СКР.

Как стало известно, жительница Забайкалья получила шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности гибель человека). В сообщении также указано, что женщина на 2,5 года лишена права управлять транспортными средствами.

Трагедия в населенном пункте Домна случилась 8 февраля 2021 года. Автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд, столкнулся с проходящим составом. Как выяснили следователи, за рулем машины находилась женщина, не имевшая водительских прав.

Четырехлетняя дочь нетрезвой женщины находилась в автомобиле без удерживающего устройства. Ребенок в результате ДТП получил смертельные травмы и умер в больнице.

Ранее в Перми вынесли вердикт по делу 29-летнего азербайджанца, который заживо сжег подругу. Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве и приговорен к одиннадцати годам заключения. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Пострадавшая от нападения педагог в Прикамье остается в реанимацииПострадавшая от нападения педагог в Прикамье остается в реанимации
Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным
Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистовЛатвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов
Посольство РФ подтвердило задержание президента МалиПосольство РФ подтвердило задержание президента Мали
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавирусаПутин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru