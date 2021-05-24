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В Перми вынесли приговор азербайджанцу, который заживо сжег подругу
24.5.2021 04:15
Фото: oka.fm
К одиннадцати годам лишения свободы приговорили уроженца Азербайджана, осенью прошлого года жестоко расправившегося с жительницей Прикамья.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, рассказали представители СУ СКР по Пермскому краю.
Как было установлено в ходе расследования, 29-летний мужчина, будучи нетрезвым, повздорил с подругой. Пара в тот момент находилась на территории парка в Индустриальном районе краевой столицы.
Злоумышленник жестоко избил женщину, а затем решил избавиться от ее тела. Согласно материалам уголовного дела, мужчина развел костер, а потом ждал, когда сгорят останки его знакомой. Позднее эксперты выяснили, что женщина была еще жива, она скончалась от тяжелых травм и последующего отравления угарным газом.
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