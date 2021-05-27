Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола

27.5.2021 19:29

Фото: graphic.com.gh



Планировавшийся в Минске к 110-летию белорусского футбола матч с участием знаменитых иностранных спортсменов был отменен.



Об этом информирует пресс-служба Белорусской федерации футбола.



Как указано в сообщении спортивной организации, игра была запланирована на 5 июня. Но матч, приуроченный к 110-летнему юбилею белорусского футбола, не состоится. Мероприятие было решено перенести "на неопределенный срок".



Ранее предполагалось, что игра пройдет на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. В составе команды хозяев на поле могли бы выйти Александр Глеб, Сергей Корниленко, Тимофей Калачев и Максим Ромащенко, а также другие известные белорусские футболисты.



Белорусской команде должна была противостоять сборная Старого Света, в которую могли войти победитель Лиги чемпионов Эдгарас Янкаускас из Литвы, обладатель серебра первенства Европы Кевин Кураньи (ФРГ), бронзовый призер мундиаля Звонимир Сольдо и Юрица Враньеш из Хорватии, португалец Педру Мендеш и чех Томаш Росицки.



В течение последних нескольких дней ряд иностранных футболистов информировал организаторов об отказе участвовать в матче. Среди тех, кто сообщил, что не приедет в Минск, были, в частности, Росицки и Янкаускас.



Ранее депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше выступил с предложением взять в заложники хоккейную сборную Белоруссии , чтобы затем обменять их на политзаключенных. В своем Facebook он назвал недавний инцидент в Минске, где экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair, угоном самолета "белорусским режимом".



Автор: Злата Богатова

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