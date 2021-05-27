|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола
27.5.2021 19:29
Фото: graphic.com.gh
Планировавшийся в Минске к 110-летию белорусского футбола матч с участием знаменитых иностранных спортсменов был отменен.
Об этом информирует пресс-служба Белорусской федерации футбола.
Как указано в сообщении спортивной организации, игра была запланирована на 5 июня. Но матч, приуроченный к 110-летнему юбилею белорусского футбола, не состоится. Мероприятие было решено перенести "на неопределенный срок".
Ранее предполагалось, что игра пройдет на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. В составе команды хозяев на поле могли бы выйти Александр Глеб, Сергей Корниленко, Тимофей Калачев и Максим Ромащенко, а также другие известные белорусские футболисты.
Белорусской команде должна была противостоять сборная Старого Света, в которую могли войти победитель Лиги чемпионов Эдгарас Янкаускас из Литвы, обладатель серебра первенства Европы Кевин Кураньи (ФРГ), бронзовый призер мундиаля Звонимир Сольдо и Юрица Враньеш из Хорватии, португалец Педру Мендеш и чех Томаш Росицки.
В течение последних нескольких дней ряд иностранных футболистов информировал организаторов об отказе участвовать в матче. Среди тех, кто сообщил, что не приедет в Минск, были, в частности, Росицки и Янкаускас.
Ранее депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше выступил с предложением взять в заложники хоккейную сборную Белоруссии, чтобы затем обменять их на политзаключенных. В своем Facebook он назвал недавний инцидент в Минске, где экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair, угоном самолета "белорусским режимом".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|