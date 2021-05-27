ИнтерНовости - новости в стране и мире
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола
В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в КиевеВ МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в Киеве
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 летСфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером RyanairICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрануОснователь NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану
В Индии за сутки выявили более 200 тыс. носителей коронавирусаВ Индии за сутки выявили более 200 тыс. носителей коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола


27.5.2021 19:29
В Минске отменили матч с европейскими звездами футболаФото: graphic.com.gh

Планировавшийся в Минске к 110-летию белорусского футбола матч с участием знаменитых иностранных спортсменов был отменен.

Об этом информирует пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Как указано в сообщении спортивной организации, игра была запланирована на 5 июня. Но матч, приуроченный к 110-летнему юбилею белорусского футбола, не состоится. Мероприятие было решено перенести "на неопределенный срок".

Ранее предполагалось, что игра пройдет на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. В составе команды хозяев на поле могли бы выйти Александр Глеб, Сергей Корниленко, Тимофей Калачев и Максим Ромащенко, а также другие известные белорусские футболисты.

Белорусской команде должна была противостоять сборная Старого Света, в которую могли войти победитель Лиги чемпионов Эдгарас Янкаускас из Литвы, обладатель серебра первенства Европы Кевин Кураньи (ФРГ), бронзовый призер мундиаля Звонимир Сольдо и Юрица Враньеш из Хорватии, португалец Педру Мендеш и чех Томаш Росицки.

В течение последних нескольких дней ряд иностранных футболистов информировал организаторов об отказе участвовать в матче. Среди тех, кто сообщил, что не приедет в Минск, были, в частности, Росицки и Янкаускас.

Ранее депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше выступил с предложением взять в заложники хоккейную сборную Белоруссии, чтобы затем обменять их на политзаключенных. В своем Facebook он назвал недавний инцидент в Минске, где экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair, угоном самолета "белорусским режимом".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Задержанная в Минске Сапега редактировала Telegram-канал с данными о милиционерахЗадержанная в Минске Сапега редактировала Telegram-канал с данными о милиционерах
В Самаре женщина скончалась после нападения бездомных собакВ Самаре женщина скончалась после нападения бездомных собак
Белоруссия и Латвия взаимно высылают почти всех дипломатовБелоруссия и Латвия взаимно высылают почти всех дипломатов
СМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе ГазаСМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе Газа
Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера RyanairЛукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru