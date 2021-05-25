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Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов
00:54
Фото: politnew.com
С предложением обменять хоккейную сборную Белоруссии на политзаключенных выступил депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше.
В своем Facebook он назвал недавний инцидент в Минске, где экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair, угоном самолета "белорусским режимом".
Случившееся стало "окончательным сигналом полного безразличия к правам человека, международным отношениям", отметил латвийский депутат Айгарс Бикше. Представитель Сейма предложил задержать белорусских хоккеистов, которые сейчас участвуют в проходящем в Риге чемпионате мира. Затем у Минска следует потребовать освобождения всех политзаключенных. Депутат подчеркнул, что ответ на действия "белорусского террористического режима" должен стать "громким и ощутимым". При этом политику руководства РБ он назвал "абсолютной и брутальной демонстрацией силы".
Ранее на вынужденную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, который из Афин направлялся в Вильнюс, и задержание активиста Романа Протасевича, отреагировали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. Они собственноручно заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который широко используется белорусскими оппозиционерами. Это случилось возле гостиницы, расположенной в центре Риги, где остановились члены национальных сборных по хоккею.
В Минске события в Риге сочли осквернением государственного флага, после чего латвийскому послу в Белоруссии вручили ноту протеста. Позднее власти стран объявили о взаимной высылке почти всех дипломатов.
Напомним, в минувшие выходные ВВС Белоруссии подняли в воздух для сопровождения гражданского самолета истребитель МиГ-29. Причиной этого стала бомба, которая могла находиться на борту лайнера. В результате воздушное судно совершило экстренное приземление в аэропорту Минск-2, сразу после чего был задержан находившийся на борту Роман Протасевич. Власти РБ возбудили против него и другого основателя NEXTA Степана Путило, с 2018 года проживающего в Польше, уголовное дело. Они подозреваются в причастности к организации массовых беспорядков, а КГБ уже признал их террористами.
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