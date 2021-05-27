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В Самаре женщина скончалась после нападения бездомных собак
27.5.2021 13:36
Фото: vk.com
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Самары.
Как указано в сообщении на сайте регионального ведомства, женщина умерла после того, как на нее напала стая бездомных собак.
Животные искусали женщину 1956 г.р. на территории микрорайона "Южный город". В ходе предварительного разбирательства было установлено, что собаки напали на местную жительницу на улице Земской. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали, но врачам не удалось спасти пациентку.
По итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности). Следователи уже проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей официальными лицами местной администрации, хотя власти в прошлом заключили контракт на отлов бродячих животных.
В конце апреля в Башкирии дети залезли на дерево, спасаясь от бродячих собак. На кадрах, появившихся в соцсетях, были запечатлены четверо второклассников из Бирска. Спуститься с дерева они смогли только поле появления педагога. Проходивший мимо сотрудник школы отогнал агрессивных животных и помог ребятам слезть.
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