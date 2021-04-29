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В Башкирии дети залезли на дерево, спасаясь от бродячих собак


29.4.2021 20:22
В Башкирии дети залезли на дерево, спасаясь от бродячих собакФото: rtr-vesti.ru

Прокуратура Башкирии приступила к проверке по факту видеозаписи, сделанной, предположительно, жителями города Бирска.

На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлены школьники, которые залезают на дерево, чтобы спастись от бродячих собак.

Прокуратура начала проверку по факту распространения видеоматериала, свидетельствующего о нападении безнадзорных собак на учащихся одной из школ башкирского Бирска. К настоящему времени уже установлено, что инцидент зафиксирован накануне, 28 апреля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Четверо второклассников, напуганные бездомными собаками, были вынуждены забраться на дерево и сидели там, пока не появился педагог. Проходивший мимо сотрудник школы смог отогнать животных и помог ребятам спуститься.

Прокуратура уже внесла представление в адрес главы администрации Бирска по факту ненадлежащей организации отлова животных, отметили в ведомстве. Вскоре после этого специализированная организация уже поймала и доставила в приют около двадцати бродячих псов. Как пояснили в пресс-службе Бирского информационно-консультационного центра, отлов производили две бригады ООО "Рекс". Безнадзорных животных предполагается привить, стерилизовать и бирковать.

В прокуратуре отметили, что поставлен вопрос о привлечении виновного лица мэрии к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 17 апреля в башкирском селе Сафарово после нападения собак погиб четырехлетний ребенок. Мальчик, игравший около своего дома, скончался на месте от полученных травм. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности, после чего был задержан глава администрации Сафаровского сельсовета Учалинского района.

Чиновник игнорировал жалобы, которые неоднократно поступали от местного населения, хотя должен был направить заявление на отлов животных в специализированную организацию или в районную администрацию, которая ранее заключила договор с такой компанией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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