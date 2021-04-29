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В Башкирии дети залезли на дерево, спасаясь от бродячих собак
29.4.2021 20:22
Фото: rtr-vesti.ru
Прокуратура Башкирии приступила к проверке по факту видеозаписи, сделанной, предположительно, жителями города Бирска.
На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлены школьники, которые залезают на дерево, чтобы спастись от бродячих собак.
Прокуратура начала проверку по факту распространения видеоматериала, свидетельствующего о нападении безнадзорных собак на учащихся одной из школ башкирского Бирска. К настоящему времени уже установлено, что инцидент зафиксирован накануне, 28 апреля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Четверо второклассников, напуганные бездомными собаками, были вынуждены забраться на дерево и сидели там, пока не появился педагог. Проходивший мимо сотрудник школы смог отогнать животных и помог ребятам спуститься.
Прокуратура уже внесла представление в адрес главы администрации Бирска по факту ненадлежащей организации отлова животных, отметили в ведомстве. Вскоре после этого специализированная организация уже поймала и доставила в приют около двадцати бродячих псов. Как пояснили в пресс-службе Бирского информационно-консультационного центра, отлов производили две бригады ООО "Рекс". Безнадзорных животных предполагается привить, стерилизовать и бирковать.
В прокуратуре отметили, что поставлен вопрос о привлечении виновного лица мэрии к дисциплинарной ответственности.
Напомним, 17 апреля в башкирском селе Сафарово после нападения собак погиб четырехлетний ребенок. Мальчик, игравший около своего дома, скончался на месте от полученных травм. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности, после чего был задержан глава администрации Сафаровского сельсовета Учалинского района.
Чиновник игнорировал жалобы, которые неоднократно поступали от местного населения, хотя должен был направить заявление на отлов животных в специализированную организацию или в районную администрацию, которая ранее заключила договор с такой компанией.
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