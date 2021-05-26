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Стивен Кинг рассказал о конфликте с Джоан Роулинг


26.5.2021 14:42
Стивен Кинг рассказал о конфликте с Джоан РоулингФото: psinom.ru

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг раскрыл некоторые детали его конфликта с Джоан Роулинг, передает The Daily Beast.

Автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере заблокировала коллегу в Twitter, а также удалила собственный старый пост, где хвалила Кинга.

Отношения между литераторами резко испортились после того, как в прошлом году Стивен Кинг решил высказаться в поддержку трансгендеров. Отвечая на вопрос поклонников, которые поинтересовались, как писатель оценивает скандал вокруг Роулинг, Кинг заявил о праве каждого высказывать свое мнение.

По словам Кинга, его коллега "думает, что трансженщины представляют опасность" либо "почему-то не являются женщинами". Роулинг верит, что некто, "маскирующийся под женщину, может напасть на настоящую в туалете", отметил писатель. По его словам, коллега вправе иметь свое мнение, но "она разозлилась", когда он выражал собственную точку зрения.

Ранее в адрес Джоан Роулинг начали звучать обвинения в оскорблении т.н. трансгендеров. Причиной этого стали публикации в Twitter писательницы, где она прокомментировала материалы портала Devex. Речь шла о формировании "равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации". Автор книг о Гарри Поттере с иронией откликнулась на эту статью, написав целый ряд искаженных вариантов слова "женщина".

Не так давно организаторы книжного фестиваля Booktown в Новой Зеландии из-за высказываний Роулинг решили не проводить викторину по произведениям о Гарри Поттере. Как пояснили в оргкомитете, они проконсультировались с литературными экспертами, а также представителями ЛГБТ-сообщества. В результате они пришли к выводу, что викторина способна навредить некоторым людям, а это недопустимо.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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