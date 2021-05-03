Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новой Зеландии из-за высказываний Роулинг отменили викторину по «Гарри Поттеру»

3.5.2021 14:22

Фото: t1.ua



Организаторы книжного фестиваля Booktown в Новой Зеландии решили не проводить викторину, которая посвящена серия книг про Гарри Поттера.



Программа была изменена в связи с высказываниями писательницы Джоан Роулинг о трансгендерных людях, передает Stuff.



Как пояснили в оргкомитете фестиваля, они проконсультировались с литературными экспертами, а также представителями ЛГБТ-сообщества. В результате было принято решение о том, что викторина способна навредить некоторым людям, а это недопустимо, заявил возглавляющий комитет Питер Биггс.



По словам Бигсса, фестиваль Booktown задумывался как гостеприимная и инклюзивная площадка, поэтому творчеству Джоан Роулинг здесь места не нашлось. Поддержку организаторам выразили и в благотворительной организации Inside Out, предложив заменить "Гарри Поттера" произведениями "инклюзивных авторов".



Вместе с тем, известная феминистка и представительница ЛГБТ-движения Дженни Уайт подвергла решение оргкомитета фестиваля резкой критике. Встав на сторону писательницы, девушка подчеркнула, что подчеркивает взгляды Роулинг на биологические права женщин.



Ранее в адрес Джоан Роулинг начали звучать обвинения в оскорблении т.н. трансгендеров. Причиной этого стали публикации в Twitter писательницы, где она прокомментировала материалы портала Devex. Речь шла о формировании "равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации". Автор книг о Гарри Поттере с иронией откликнулась на эту статью, написав целый ряд искаженных вариантов слова "женщина".



В прошлом Джоан Роулинг поддержала Джонни Деппа во время его скандального развода с Эмбер Херд. По словам артиста, сделавшего ряд комплиментов в адрес известной писательницы, она даже не задумывалась о разрыве отношений. Роулинг, как и другие члены команды, на 100% были уверены в том, что во время создания образа Геллерта Гриндевальда - персонажа картины "Фантастические твари и где они обитают", должен играть именно он. Однако позднее Деппу все же пришлось отказаться от этого проекта.



Автор: Злата Богатова

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