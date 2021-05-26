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В Индии около 3,5 млн жителей побережья эвакуировали из-за циклона
26.5.2021 11:43
Фото: informator.news
Власти восточных индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия власти приняли решение об экстренной эвакуации населения с прибрежных территорий.
Свои дома из-за надвигающегося циклона "Яас" покинули около 3,5 млн человек, передает канал NDTV.
Со ссылкой на заявление местных властей уточняется, что эвакуация из прибрежных регионов сейчас активно продолжается. По прогнозам метеорологов, "очень жестокий циклонный шторм" может обрушиться на эти районы уже через несколько часов. Циклон "Яас" надвигается на побережье со стороны Бенгальского залива. Синоптики предсказывают, что стихия в скором времени нанесет удар по территории между городом Парадип и островом Сагар. Скорость ветра в эпицентре может в этот момент превысить уровень 50 м/с.
Из-за погодных условий в регионе прервано авиасообщение. Местная администрация предпринимает экстренные меры по обеспечению функционирования медицинских учреждений.
На прошлой неделе более 40 тыс. жителей Японии получили предписание эвакуироваться из-за ливней. В опасной зоне оказались порядка 20 тыс. жителей префектуры Айти в центре страны и еще около 6,8 тыс. жителей расположенной по соседству префектуры Гифу. Кроме того, свои дома пришлось покинуть примерно 14 тыс. человек, проживающих в префектурах страны Вакаяма и Осака на западе страны.
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