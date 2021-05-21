Новости шоу-бизнеса

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Более 40 тыс. жителей Японии получили предписание эвакуироваться из-за ливней
21.5.2021 12:27
Фото: weserv.nl
Японские власти направили указание о проведении экстренной эвакуации в общей сложности 41 тыс. жителей страны, передает Kyodo.
По данным агентства, причиной этого стали обрушившиеся на страну ливни.
Как стало известно, эвакуация может затронуть порядка 20 тыс. жителей префектуры Айти в центре Японии и еще около 6,8 тыс. жителей расположенной по соседству префектуры Гифу. Кроме того, предписания получили примерно 14 тыс. человек, проживающих в префектурах страны Вакаяма и Осака на западе страны.
Во власти непогоды оказалась и префектура Кумамото, расположенная в юго-западной части Японии. По данным местных СМИ, после продолжительных осадков там произошло частичное обрушение дороги, в результате которого были травмированы два автомобилиста. Пострадавшим водителям потребовалась госпитализация.
Метеорологи прогнозируют в течение следующих суток выпадение от 100 до 200 мм осадков в нескольких районах Японии.
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