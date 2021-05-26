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Колумбийские протестующие подожгли Дворец правосудия


26.5.2021 08:31
Колумбийские протестующие подожгли Дворец правосудияФото: vp.pl

В Колумбии в ходе протестов участники уличных беспорядков подожгли здание Дворца правосудия, сообщает радиостанция La FM.

Как стало известно, инцидент зафиксирован в городе Тулуа, который расположен в западной части страны.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Колумбии уточняется, что поджог Дворца правосудия произошел накануне вечером. По данным полиции, группа манифестантов, причастных к инциденту, препятствовала проезду пожарных к месту ЧП.

В городе Тулуа до сих пор продолжаются уличные беспорядки. Сведения о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

По состоянию на 24 мая в Колумбии во время протестных акций, которые идут в стране уже почти месяц, пострадали более двух тысяч человек. Примерно половина из них являются гражданскими лицами, а остальные - представители силовых органов.

В начале мая правозащитники сообщили о том, что в Колумбии за период с начала протестов пропали без вести почти 550 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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