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Колумбийские протестующие подожгли Дворец правосудия
26.5.2021 08:31
Фото: vp.pl
В Колумбии в ходе протестов участники уличных беспорядков подожгли здание Дворца правосудия, сообщает радиостанция La FM.
Как стало известно, инцидент зафиксирован в городе Тулуа, который расположен в западной части страны.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Колумбии уточняется, что поджог Дворца правосудия произошел накануне вечером. По данным полиции, группа манифестантов, причастных к инциденту, препятствовала проезду пожарных к месту ЧП.
В городе Тулуа до сих пор продолжаются уличные беспорядки. Сведения о пострадавших в результате пожара пока не поступало.
По состоянию на 24 мая в Колумбии во время протестных акций, которые идут в стране уже почти месяц, пострадали более двух тысяч человек. Примерно половина из них являются гражданскими лицами, а остальные - представители силовых органов.
В начале мая правозащитники сообщили о том, что в Колумбии за период с начала протестов пропали без вести почти 550 человек.
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