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В Колумбии пропали без вести почти 550 протестующих
11:15
Фото: sb.by
За период акций протеста, которые начались в Колумбии еще 28 апреля, в стране пропали не менее 548 человек.
Об этом сообщает радиостанция La FM со ссылкой на аппарат местного омбудсмена.
Ранее представители уполномоченного по правам человека в Колумбии заявили, что располагают сведениями об исчезновении 145 лиц. Отмечалось, что более пятидесяти человек из этого списка уже найдены. Местное объединение правозащитных организаций при этом сообщали, что в стране пропали без вести около 400 протестующих. Общественники обращались к омбудсмену с требованием незамедлительно начать поиски.
Протесты в Колумбии начались еще 28 апреля и продолжаются до сих пор. Правительство уже выразило намерение отменить законопроект и снять с поста главу министерства финансов, однако люди пока еще не покинули улицы.
Ранее пресс-служба Международного института мира сообщила о гибели тридцати человек во время беспорядков.
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