Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанная в Минске Сапега редактировала Telegram-канал с данными о милиционерах

25.5.2021 22:51

Фото: rtr-vesti.ru



Гражданка РФ София Сапега, ранее задержанная в Белоруссии вместе с Романом Протасевичем, начала давать признательные показания.



В интернете появились видекадры, на которых россиянка сообщает о том, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси".



Канал, о котором говорит София Сапега, содержал личные данные сотрудников МВД Белоруссии. В минувшем апреле "Черная книга Беларуси" была официально признана экстремистской, напоминает ТАСС. Соответствующее решение вынес суд Железнодорожного района города Гомеля на основании материалов, представленных Главным управлением по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.



По словам россиянки, в последнее время она проживала в Вильнюсе. Сапега также подтвердила, что в минувшее воскресенье, 23 мая, летела на одном самолете вместе с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Этот канал власти Белоруссии ранее признали экстремистским, а его администраторы были объявлены в розыск.



Как передает ТАСС, задержанную в Минске россиянку арестовали на два месяца. В данный момент Сапега помещена в СИЗО КГБ, рассказал отец девушки. Суть обвинений, которые могут быть предъявлены Сапеге, при этом не раскрывается.



Ранее появились сведения о заявлении матери задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича. По ее словам, показания сына были получены насильственными методами. Об этом рассказал замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас после того, как была обнародована первая видеозапись с участием Протасевича после задержания в Минске.



Оппозиционер, в частности, опроверг информацию о своей госпитализации. Подтвердив, что не имеет проблем со здоровьем, Протасевич пояснил, что находится в одном из изоляторов Минска. При этом правоохранители обращаются с ним в корректной форме. Задержанный активист также подчеркнул, что уже начал давать признательные показания по делу о массовых беспорядках в Белоруссии и намерен сотрудничать со следствием.



Автор: Злата Богатова

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