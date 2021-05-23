Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Австрия и Литва призывают Минск освободить Протасевича

23.5.2021 20:43

Фото: vk.com



Необходимо расследовать инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, указано в заявлении МИД Австрии.



На странице ведомства в соцсети Twitter дипломаты также потребовали немедленного освобождения гражданского активиста Романа Протасевича.



Как заявили в МИД Австрии, после случившегося необходимо провести "независимое международное расследование этого инцидента". Представители Вены также обратились к официальному Минску с призывом освободить активиста Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии.



Ранее с аналогичным требованием к белорусскому руководству обратился президент Литвы Гитанас Науседа. В своем телеграм-канале он назвал события в Минске "отвратительным действием", к которому причастен белорусский режим. Литовский лидер потребовал немедленно отпустить на свободу Протасевича.



На инцидент в столице Белоруссии, где совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, отреагировали и в Берлине. Власти ФРГ потребовали от Минска незамедлительно разъяснить ситуацию, включая предполагаемое задержание журналиста.



Ранее ВВС Белоруссии подняли в воздух для сопровождения гражданского самолета истребитель МиГ-29. Причиной этого стала бомба, которая могла находиться на борту лайнера. В результате воздушное судно совершило экстренное приземление в аэропорту Минск-2, сразу после чего был задержан находившийся на борту Роман Протасевич. Власти РБ возбудили против него и другого основателя NEXTA Степана Путило, с 2018 года проживающего в Польше, уголовное дело. Они подозреваются в причастности к организации массовых беспорядков, а КГБ уже признал их террористами.



Автор: Злата Богатова

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