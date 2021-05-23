|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Австрия и Литва призывают Минск освободить Протасевича
23.5.2021 20:43
Фото: vk.com
Необходимо расследовать инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, указано в заявлении МИД Австрии.
На странице ведомства в соцсети Twitter дипломаты также потребовали немедленного освобождения гражданского активиста Романа Протасевича.
Как заявили в МИД Австрии, после случившегося необходимо провести "независимое международное расследование этого инцидента". Представители Вены также обратились к официальному Минску с призывом освободить активиста Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии.
Ранее с аналогичным требованием к белорусскому руководству обратился президент Литвы Гитанас Науседа. В своем телеграм-канале он назвал события в Минске "отвратительным действием", к которому причастен белорусский режим. Литовский лидер потребовал немедленно отпустить на свободу Протасевича.
На инцидент в столице Белоруссии, где совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, отреагировали и в Берлине. Власти ФРГ потребовали от Минска незамедлительно разъяснить ситуацию, включая предполагаемое задержание журналиста.
Ранее ВВС Белоруссии подняли в воздух для сопровождения гражданского самолета истребитель МиГ-29. Причиной этого стала бомба, которая могла находиться на борту лайнера. В результате воздушное судно совершило экстренное приземление в аэропорту Минск-2, сразу после чего был задержан находившийся на борту Роман Протасевич. Власти РБ возбудили против него и другого основателя NEXTA Степана Путило, с 2018 года проживающего в Польше, уголовное дело. Они подозреваются в причастности к организации массовых беспорядков, а КГБ уже признал их террористами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|