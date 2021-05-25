Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter IIHF обратилась в мэрию Риги после замены белорусского флага

25.5.2021 09:02

Фото: vk.com



Международная федерация хоккея (IIHF) направила официальное письмо мэру Риги в связи с заменой белорусского флага во время мирового чемпионата, передает ТАСС. Как пояснил глава спортивной организации Рене Фазель, администрацию города попросили "убрать флаги чемпионата мира и IIHF" там, где заменили флаги Белоруссии.



По словам Фазеля, после событий в Риге было направлено послание мэру города Мартиньшу Стакису. Глава отметил, что "это неприемлемо", и на арене флаги заменяться не будут. Поэтому мэра латвийской столицы попросили убрать флаги мирового чемпионата и IIHF в тех местах, где ранее заменили государственные флаги Белоруссии.



До этого мэр Риги Мартиньш Стакис подтвердил, что власти города решили выразить поддержку народу Белоруссии, заменив государственный флаг РБ. Речь идет о полотнище, которое наряду с флагами других стран, участвующих в турнире, установлен в центре столицы Латвии. Вместо него там появился бело-красно-белый флаг, который используется белорусскими оппозиционерами.



В Латвии предприняли такие действия в связи с инцидентом в Минске, где совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет аварийно приземлился после сообщений о бомбе, которая могла находиться на его борту.



Проверка не выявила ничего подозрительного, спустя несколько часов лайнер продолжил полет, но без активиста Романа Протасевича. Сооснователь телеграм-канала Nexta, признанного в РБ экстремистским, был задержан местными сотрудниками правоохранительных органов и потому остался в Минске.



В Федерации хоккея Белоруссии, прокомментировав решение властей Риги, заявили, что это не помешает национальной сборной продолжать выступления под официальной символикой своего государства.



Автор: Злата Богатова

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