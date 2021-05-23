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В Италии скончался ребенок, пострадавший при крушении фуникулера


23.5.2021 20:55
В Италии скончался ребенок, пострадавший при крушении фуникулераФото: 5-tv.ru

До четырнадцати человек возросло количество жертв аварии в горах на севере Италии, передает ТАСС.

В одной из больниц Турина умер ребенок, пострадавший при падении кабины подъемника.

По данным агентства ANSA, после аварии были экстренно госпитализированы двое детей, пяти и девяти лет. Оба ребенка получили многочисленные травмы, их состояние врачи в момент поступления в больницу оценивали  как тяжелое.

Кабина подъемника из-за обрыва каната упала примерно с 20-метровой высоты. Это случилось почти на подходе к пункту назначения. Обстоятельства и причины трагедии устанавливают члены специально созданной комиссии.  

ЧП случилось на фуникулере у озера Лаго-Маджоре, который позволяет туристам подняться на высоту в 1,5 тыс. м над уровнем моря, оказавшись на горе Моттароне в Западных Альпах (область Пьемонт). В общей сложности маршрут занимает двадцать минут. В последний раз конструкции объекта обновлялись в период 2014-16 годов, пишут итальянские СМИ.

Подъемники на горных курортах возобновили работу лишь в эти выходные. В течение всего зимнего сезона они бездействовали из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее 6-летний ребенок погиб в дорожной перестрелке в Калифорнии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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