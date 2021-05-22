ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США ребенок погиб в дорожной перестрелке
В США ребенок погиб в дорожной перестрелке
Ученые открыли новую форму углерода
Ученые открыли новую форму углерода
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после задержания Протасевича
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после задержания Протасевича
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Италии скончался ребенок, пострадавший при крушении фуникулераВ Италии скончался ребенок, пострадавший при крушении фуникулера
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после задержания ПротасевичаТихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после задержания Протасевича
Манижа гордится своим выступлением на «Евровидении»Манижа гордится своим выступлением на «Евровидении»
Присутствие полиции на «Земском съезде» объяснили антиковидным рейдомПрисутствие полиции на «Земском съезде» объяснили антиковидным рейдом
Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США ребенок погиб в дорожной перестрелке


22.5.2021 16:18
В США ребенок погиб в дорожной перестрелкеФото: st-s.pro

Жертвой перестрелки на одной из дорог в американском штате Калифорния стал шестилетний ребенок, передают зарубежные СМИ.

Трагедия случилась на территории округа Орандж.

Как стало известно, ребенок находился на заднем месте автомобиля, за рулем которого была его мать. Машина ехала по 55-му шоссе, когда по ней открыл огонь другой водитель.

От полученных ранений ребенок скончался на месте. Каких-либо сведений о других обстоятельствах произошедшего пока нет. Не сообщается и о личности нападавшего, а также его вероятных мотивах. Власти лишь подтвердили, что уже начато расследование.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния учительницы в Прикамье. Пациентка, пострадавшая в результате нападения лицеиста, находится в реанимационном отделении. Педагогу оказывают помощь врачи краевого центра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Древние лошади не раз переходили Берингов проливДревние лошади не раз переходили Берингов пролив
Чукотский полицейский запирал задержанных в самодельной клеткеЧукотский полицейский запирал задержанных в самодельной клетке
Скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая МальвинуСкончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
В Китае начал раскачиваться 350-метровый небоскребВ Китае начал раскачиваться 350-метровый небоскреб
Певица Леди Гага рассказала, как забеременела от насильникаПевица Леди Гага рассказала, как забеременела от насильника

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru