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В США ребенок погиб в дорожной перестрелке
22.5.2021 16:18
Фото: st-s.pro
Жертвой перестрелки на одной из дорог в американском штате Калифорния стал шестилетний ребенок, передают зарубежные СМИ.
Трагедия случилась на территории округа Орандж.
Как стало известно, ребенок находился на заднем месте автомобиля, за рулем которого была его мать. Машина ехала по 55-му шоссе, когда по ней открыл огонь другой водитель.
От полученных ранений ребенок скончался на месте. Каких-либо сведений о других обстоятельствах произошедшего пока нет. Не сообщается и о личности нападавшего, а также его вероятных мотивах. Власти лишь подтвердили, что уже начато расследование.
Ранее сообщалось об ухудшении состояния учительницы в Прикамье. Пациентка, пострадавшая в результате нападения лицеиста, находится в реанимационном отделении. Педагогу оказывают помощь врачи краевого центра.
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