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Пострадавшая от нападения педагог в Прикамье остается в реанимации


22.5.2021 14:04
Пострадавшая от нападения педагог в Прикамье остается в реанимацииФото: kapital.kz

Учительница физики лицея № 1 города Березники (Пермский край), пострадавшая от нападения старшеклассника, находится в реанимации.

Ранее в пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что состояние пациентки ухудшилось.

По данным местных властей, пострадавшей при нападении лицеиста учительнице оказывают помощь в реанимационном отделении. Как пишут прикамские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Пермского края, пациентку лечат после после консультаций главного внештатного хирурга региона Анатолия Касатова и главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Романа Энгауса.

Специалисты оценили состояние педагога как стабильно тяжелое. В момент поступления в больницу врачи сообщали о ранении средней степени. Учительницу перевели в Пермскую краевую клиническую больницу для оказания более эффективной помощи.

ЧП случилось утром минувшей пятницы, 21 мая, когда учащийся лицея напал с ножом на преподавателя физики и нанес удар в области шеи. Сразу после этого юношу задержали, против него возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

О 74-летней учительнице известно, что она проработала в образовании более пятидесяти лет и является заслуженным учителем РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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