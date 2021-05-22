|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нью-Йорке палестинцы бросили в евреев две самодельные бомбы
22.5.2021 13:06
Фото: dreamstime.com
Участники пропалестинской акции протеста бросили в произраильских демонстрантов две самодельные бомбы, передает Fox News.
В своем Twitter канал публикует видео со взрывом, произошедшим неподалеку от центра Рокфеллера в Нью-Йорке.
Каким образом начался конфликт и были ли пострадавшие, канал пока не уточняет. Известно лишь, что это уже далеко не первый инцидент такого рода, сообщается со ссылкой на представителей нью-йоркской полиции.
Несколько дней назад группы пропалестинских протестующих атаковали евреев в Лос-Анджелесе. В городе были зафиксированы сразу два подобных случая, передают американские СМИ.
Ранее Беллу Хадид подвергли критике за поддержку палестинцев после того, как 24-летняя звезда опубликовала на своей странице фото с митинга в поддержку жителей сектора Газа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|