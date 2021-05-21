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Беллу Хадид подвергли критике за поддержку палестинцев


21.5.2021 11:29
Беллу Хадид подвергли критике за поддержку палестинцевФото: smi2.net

Израильтяне обрушились с критикой на американскую модель палестинского происхождения Беллу Хадид.

24-летняя звезда опубликовала на своей странице фото с митинга в поддержку жителей сектора Газа.

Белла Хадид подверглась резкой критике после того, как высказалась в поддержку палестинцев. Модель опубликовала фото, сделанные на соответствующем митинге.

Приняв участие в акции, Хадид разместила снимки в своем Instagram-аккаунте. На которых фото модель позировала с флагом Палестины. В подписи она отметила, что принадлежит к "редкой породе", и рядом с ней было множество "красивых, умных, уважающих, любящих, добрых и щедрых палестинцев".

Жители Израиля обрушились на модель с гневными репликами, в частности, обвиняя ее в ненависти к евреям.

Напомним, ранее в секторе Газа назвали число жертв ударов Израиля. Как стало известно, количество погибших возросло до 230 человек, среди них не менее 65 детей и 39 женщин. Ранения получили 1710 палестинцев.

Автор: Злата Богатова

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