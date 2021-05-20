Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России запущено серийное производство военных роботов

21:02

Фото: natsbez.ru



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о запуске серийного производства боевых роботов.



Глава ведомства пояснил, что речь идет не об экспериментальных образцах, а роботах, "которых действительно можно показывать в фантастических фильмах".



В России начали производить роботов, которые способны самостоятельно воевать. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал во время марафона "Новое знание". Запись выступления министра позже появилась на официальном YouTube-канале военного ведомства.



По словам Шойгу, в России стартовало серийное производство боевых роботов, "которых действительно можно показывать в фантастических фильмах". Когда эти роботы могут быть представлены широкой публике, министр не уточнил. Нет пока сведений и о том, когда их предполагается принять на вооружение.



Выступая на марафоне, министр также сообщил о большой работе по созданию "оружия завтрашнего дня".



Ранее Шойгу рассказал об обучении военнослужащих жителями тайги. По словам министра, в российской армии сейчас действуют специальные программы по сбору и обобщению жизненного опыта определенных народов. Коренные жители некоторых регионов РФ, в частности, Тувы, помогают российским военным.



Министр пояснил, что действуют специальные центры, которые позволяют военнослужащим узнать о том, как выживают в различных условиях. В обучении военных также задействованы старообрядцы, которые "невероятно опытные по жизни, рукастые". Министр пояснил, что они способны срубить дом и баню, посеять и собрать урожай, занимаются объездкой коней и обладают множеством других навыков.



Автор: Злата Богатова

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