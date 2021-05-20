ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотров
Тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотров
Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России запущено серийное производство военных роботовВ России запущено серийное производство военных роботов
Под Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооруженияхПод Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооружениях
В Прикамье школьник напал на учительницуВ Прикамье школьник напал на учительницу
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавирусаВ Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавирусаПетербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России запущено серийное производство военных роботов


21:02
В России запущено серийное производство военных роботовФото: natsbez.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о запуске серийного производства боевых роботов.

Глава ведомства пояснил, что речь идет не об экспериментальных образцах, а роботах, "которых действительно можно показывать в фантастических фильмах".

В России начали производить роботов, которые способны самостоятельно воевать. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал во время марафона "Новое знание". Запись выступления министра позже появилась на официальном YouTube-канале военного ведомства.

По словам Шойгу, в России стартовало серийное производство боевых роботов, "которых действительно можно показывать в фантастических фильмах". Когда эти роботы могут быть представлены широкой публике, министр не уточнил. Нет пока сведений и о том, когда их предполагается принять на вооружение.

Выступая на марафоне, министр также сообщил о большой работе по созданию "оружия завтрашнего дня".

Ранее Шойгу рассказал об обучении военнослужащих жителями тайги. По словам министра, в российской армии сейчас действуют специальные программы по сбору и обобщению жизненного опыта определенных народов. Коренные жители некоторых регионов РФ, в частности, Тувы, помогают российским военным.

Министр пояснил, что действуют специальные центры, которые позволяют военнослужащим узнать о том, как выживают в различных условиях. В обучении военных также задействованы старообрядцы, которые "невероятно опытные по жизни, рукастые". Министр пояснил, что они способны срубить дом и баню, посеять и собрать урожай, занимаются объездкой коней и обладают множеством других навыков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Пекине раскритиковали вывод войск США из АфганистанаВ Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана
Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsAppХинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp
В Казани уволен полицейский, опубликовавший видео допроса ГалявиеваВ Казани уволен полицейский, опубликовавший видео допроса Галявиева
В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19
В Турции погибли двое украинских туристовВ Турции погибли двое украинских туристов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru