Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На дне Тихого океана найдены живые ископаемые, пропавшие 273 млн лет назад

11:15

Фото: orensmi.ru



При исследовании придонных областей Тихого океана польские специалисты обнаружили существ, которые, как считалось ранее, вымерли 273 миллиона лет назад.



Открытие было сделано учеными из Варшавского университета, передает Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.



По данным специалистов, речь идет о нескелетных кораллах, которые произрастают из стеблей криноидов (морских лилий). Палеонтологи полагали, что эти существа могли полностью исчезнуть еще до расцвета эры динозавров. Как оказалось, живые кораллы и сейчас обитают на океанском дне.



Кораллы удалось отыскать у побережья японских островов Сикоку и Хонсю. Польские исследователи отмечают, что их находка образует симбиотическую связь с представителями другого морского вида. По мнению специалистов, эта особенность поведения могла сформироваться еще в палеозойскую эру.



Ученые поясняют, что в окаменелостях можно заметить многочисленные следы кораллов со стеблями криноидов. Они помогали подниматься над морским дном в толщу воды, где океанские потоки более сильные. Считалось, что существа, появившиеся уже после пермско-триасового вымирания, не образовывали симбиотические союзы с морскими лилиями.



Как показали результаты недавнего исследования, сразу два разных вида кораллов, Abyssoanthus и Metridioidea, растут из стеблей живых японских морских лилий (Metacrinus rotundus) на глубине более ста метров. Ученые сканировали образцы методом микротомографии, что позволило изучить внутренние структуры находки.



Отмечается, что кораллы не конкурировали со своими "хозяевами" за пропитание и не препятствовали их движению, ведь они не обладали жестким скелетом. На вопрос, какую выгоду от этих отношений могли получать морские лилии, ученые ответа пока дать не могут. Исследователи намерены продолжить изучение этих видов.



Ранее в озере Лох-Торридон на территории Шотландского нагорья ученые обнаружили ископаемое, которое может оказаться "потерянным звеном" эволюции. Возраст находки, получившей название Bicellum Brasieri, по примерным оценкам экспертов, составляет около миллиарда лет. Речь идет о наиболее раннем известном организме, включающего в себя клетки двух типов. Исследование Bicellum Brasieri расширит представление о процессах эволюционного перехода от примитивных одноклеточных к многоклеточным сложным организмам, надеются ученые.



Автор: Злата Богатова

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