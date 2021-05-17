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S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
16:20
Фото: smi2.net
Руководство авиакомпании S7 Airlines приняло решение об отмены рейсов в Турцию вплоть до окончания летнего сезона, передает РБК.
Причиной этого стала сохраняющаяся неопределенность из-за коронавируса, пояснила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.
Как стало известно, S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября по причине неопределенности по данному направлению из-за эпидемиологической ситуации. Вместе с тем, компания возобновит продажи в случае восстановления воздушного сообщения. По словам Ирины Дуньковой, авиакомпания S7 Airlines вновь откроет рейсы, как только позволит ситуация с COVID-19. Пока же полеты в Турцию отменены вплоть до 30 октября включительно, т.е. до завершения летнего периода навигации 2021 года.
По данным ТАСС, почти все билеты в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных оперштабом рейсов в неделю убрал из продажи "Аэрофлот". Как пояснил официальный представитель перевозчика Михаил Демин, авиакомпания готова к пересмотру расписания, включая увеличение числа рейсов, после соответствующего решения властей.
Ранее было объявлено о сокращении пассажирского авиасообщения с Турцией до двух рейсов в неделю на период с 15 апреля по 1 июня. Кроме того, из-за неблагоприятной статистики по темпам распространения коронавируса российские власти приостановили полеты в Танзанию.
В течение второй половины апреля из Турции в Россию удалось выполнить более трехсот вывозных рейсов. В результате домой смогли возвратиться свыше 73 тыс. россиян. При этом более 63 тыс. туристов перевезли российские авиакомпании, сделавшие в общей сложности 277 рейсов. В течение мая российские и турецкие авиаперевозчики помогут вернуться в РФ еще примерно 21,5 тыс. пассажиров, отправившихся на отдых в страну самостоятельно.
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