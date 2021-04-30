Новости шоу-бизнеса

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Более 70 тыс. российских туристов вывезли из Турции


30.4.2021 22:40
Более 70 тыс. российских туристов вывезли из ТурцииФото: visualrian.ru

Танзанию и Турцию покинули все россияне, прибывшие ранее в эти страны в составе организованных групп, сообщили представители Росавиации.

Заявление было сделано после очередного заседания оперативного штаба по возвращению граждан РФ из стран, с которыми ограничено авиасообщение из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Как передают российские СМИ со ссылкой на данные Росавиации, за период с 15 апреля из Турции в Россию удалось выполнить более трехсот вывозных рейсов. В результате домой смогли возвратиться свыше 73 тыс. россиян. При этом более 63 тыс. туристов перевезли российские авиакомпании, сделавшие в общей сложности 277 рейсов.

Предполагается, что в течение мая российские и турецкие авиаперевозчики помогут вернуться в РФ еще примерно 21,5 тыс. пассажиров. По предварительным данным, для этого придется осуществить свыше ста рейсов. Речь идет о самостоятельных туристах, их вывоз запланирован до 1 июня.

Напомним, ранее было принято решение о сокращении пассажирского авиасообщения с Турцией до двух рейсов в неделю на период с 15 апреля по 1 июня. Кроме того, из-за неблагоприятной статистики по темпам распространения коронавируса российские власти приостановили полеты в Танзанию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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