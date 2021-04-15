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В Москве появилась очередь у офиса Turkish Airlines
15.4.2021 20:14
Фото: villarenters.ru
В российской столице образовалась очередь у офиса Turkish Airlines, передает РИА Новости.
Около сотни человек пришли, чтобы обменять билеты в Турцию после того, как было объявлено о предстоящем ограничении авиасообщения с этой страной.
Представители авиакомпании Turkish Airlines предлагают клиентам, которые ранее приобрели билеты, обратиться в кол-центр или офисы, чтобы обмена билеты. Официальное заявление турецкого перевозчика сегодня цитирует ТАСС.
В связи с решением руководства РФ ограничить перелеты с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня отмечается, что в этот промежуток времени рейсы предполагается осуществлять два раза в неделю в обоих направлениях. Клиентам также предлагается для ознакомления обновленный план полетов.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, объявила о введении ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией. Причиной таких мер стала осложнившаяся в этой стране эпидемиологическая обстановка.
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