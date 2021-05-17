ИнтерНовости - новости в стране и мире
Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года
Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года
Победу на конкурсе «Мисс Вселенная» одержала представительница Мексики
Победу на конкурсе «Мисс Вселенная» одержала представительница Мексики
В Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадали
В Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадали
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезонаS7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
«Магнит» приобретает «Дикси» за 92,4 млрд«Магнит» приобретает «Дикси» за 92,4 млрд
В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника» ГалявиеваВ Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника» Галявиева
Путин поручил ввести систему учета домашних животныхПутин поручил ввести систему учета домашних животных
В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника» Галявиева


13:05
В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника» ГалявиеваФото: ngs.ru

В столице Татарстана эвакуировали школу № 67 из-за получения письма от злоумышленника, передают российские СМИ.

Сведения подтвердили в пресс-службе управления образования Казани.

По данным ведомства, из-за письма злоумышленника пришлось в экстренном порядке полностью эвакуировать учащихся и сотрудников школы № 67. Осведомленный источник в правоохранительных органах региона пояснил, что отправитель послания назвался сообщником Ильназа Галявиева, передает ТАСС.

Как заявил после случившегося мэр Казани Ильсур Метшин, необходимо оперативно расследовать все ложные вызовы, связанные с угрозой минирования образовательных учреждений. На фоне недавних трагических событий "находятся люди, которые распространяют фейки", подогревая тревогу местного населения, заявил чиновник, которого цитирует пресс-служба горадминистрации.

Несколько дней назад глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал пресекать любого рода попытки героизации в интернете действий Ильназа Галявиева, который устроил в казанской школе стрельбу с девятью жертвами. Речь об этом шла на совещании с руководством правоохранительных органов республики. Силовики сообщали о большом числе ресурсов в интернете, где публикуют подробности жизни злоумышленника.

Ранее в одной из школ Приамурья прервали уроки из-за угроз повторить казанскую трагедию. ЧП случилось в городе Благовещенске Амурской области. Как заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев, сразу после полученного сигнала "о возможной чрезвычайной ситуации" в школе № 27 незамедлительно началась проверка с подключением всех служб. Детей до выяснения всех обстоятельств отправили домой.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Захарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во ВрбетицеЗахарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во Врбетице
В Сингапуре вводится локдаунВ Сингапуре вводится локдаун
В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 мартаВ России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта
В Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадалиВ Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадали
В Москве умерла женщина, избитая сыномВ Москве умерла женщина, избитая сыном

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru