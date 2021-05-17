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В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника» Галявиева
13:05
Фото: ngs.ru
В столице Татарстана эвакуировали школу № 67 из-за получения письма от злоумышленника, передают российские СМИ.
Сведения подтвердили в пресс-службе управления образования Казани.
По данным ведомства, из-за письма злоумышленника пришлось в экстренном порядке полностью эвакуировать учащихся и сотрудников школы № 67. Осведомленный источник в правоохранительных органах региона пояснил, что отправитель послания назвался сообщником Ильназа Галявиева, передает ТАСС.
Как заявил после случившегося мэр Казани Ильсур Метшин, необходимо оперативно расследовать все ложные вызовы, связанные с угрозой минирования образовательных учреждений. На фоне недавних трагических событий "находятся люди, которые распространяют фейки", подогревая тревогу местного населения, заявил чиновник, которого цитирует пресс-служба горадминистрации.
Несколько дней назад глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал пресекать любого рода попытки героизации в интернете действий Ильназа Галявиева, который устроил в казанской школе стрельбу с девятью жертвами. Речь об этом шла на совещании с руководством правоохранительных органов республики. Силовики сообщали о большом числе ресурсов в интернете, где публикуют подробности жизни злоумышленника.
Ранее в одной из школ Приамурья прервали уроки из-за угроз повторить казанскую трагедию. ЧП случилось в городе Благовещенске Амурской области. Как заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев, сразу после полученного сигнала "о возможной чрезвычайной ситуации" в школе № 27 незамедлительно началась проверка с подключением всех служб. Детей до выяснения всех обстоятельств отправили домой.
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