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В одной из школ Приамурья прервали уроки из-за угроз повторить казанскую трагедию
09:18
Фото: vk.com
В городе Благовещенске Амурской области пришлось прервать учебный процесс в одной из школ по причине угроз, опубликованных в соцсети.
Несовершеннолетний пользователь выразил намерение повторить казанскую трагедию, передает агентство "Интерфакс".
О случившемся в своем телеграм-канале рассказал мэр города Олег Имамеев. По его словам, получен "сигнал о возможной чрезвычайной ситуации" в школе № 27. Незамедлительно началась проверка с подключением всех служб. До выяснения всех обстоятельств детей было решено отправить домой.
Как подчеркнул градоначальник, ситуация под полным властей. Имамеев призвал граждан и прессу "избегать спекуляций по этой теме".
По данным СМИ, занятия в образовательном учреждении были прерваны после угроз, появившихся в социальной сети. При обсуждении недавних трагических событий в Казани несовершеннолетний пользователь выразил намерение сделать то же самое. Сейчас подросток дает объяснения в полиции.
Ранее в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, отчисленный из колледжа, пришел с оружием в гимназию №175, где в прошлом учился. В результате устроенной им стрельбы погибли семь школьников и две учительницы.
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