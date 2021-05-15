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Минниханов потребовал не героизировать напавшего на школу в Казани


15.5.2021 16:37
Минниханов потребовал не героизировать напавшего на школу в КазаниФото: vk.com

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовать пресекать любого рода попытки героизации в интернете действий Ильназа Галявиева, который устроил в казанской школе стрельбу с девятью жертвами.

Речь об этом шла на совещании с руководством правоохранительных органов республики, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

Силовики проинформировали Рустама Минниханова о большом числе ресурсов в интернете, где публикуют подробности жизни подозреваемого в нападении на школу. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению таких сайтов.

Как заявил Минниханов, следует пресекать все попытки романтизировать Галявиева. Правоохранители должны взять это направление на особый контроль, заявил глава региона.

Трагедия в Казани случилась 11 мая, когда 19-летний Галявиев пришел с оружием в гимназию № 175, где в прошлом учился сам. Устроив стрельбу, он смертельно ранил семерых школьников и двух учительниц.

Галявиев был задержан сразу после инцидента. Суд арестовал его по обвинению в массовом убийстве.

Автор: Злата Богатова

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