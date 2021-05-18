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Под Пензой ликвидирован оказавший вооруженное сопротивление подозреваемый в тройном убийстве


18.5.2021 12:24
Под Пензой ликвидирован оказавший вооруженное сопротивление подозреваемый в тройном убийствеФото: nikolaev.ua

Правоохранительные органы Пензенской области установили местонахождение мужчины, подозреваемого в убийстве бывшей жены, ее матери и брата.

В ходе задержания местный житель пытался оказывать вооруженное сопротивление, открыв стрельбу по полицейским.

Подозреваемый в тройном убийстве был смертельно ранен ответным огнем, когда начал стрелять в полицейских, информирует СУ СКР по Пензенской области. В ведомстве пояснили, что местонахождение мужчины, вероятно причастного к гибели трех родственников, установили вечером 17 мая.

При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление. Он успел произвести из ружья ИЖ-43 несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов. В результате полицейские применил табельное оружие. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено еще одно уголовное дело, по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь представителей правоохранительных структур.

Ранее сообщалось о гибели двух женщин в селе Липовка Малосердобинского района. По версии следствия, местный житель застрелил бывшую жену и ее мать, а затем расправился с братом экс-супруги, который проживал в частном доме в селе Огаревка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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