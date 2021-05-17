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Под Пензой ищут подозреваемого в тройном убийстве


17.5.2021 14:25
Под Пензой ищут подозреваемого в тройном убийствеФото: rl0.ru

Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, передают российские СМИ.

По подозрению в убийстве разыскивается родственник погибших, мужчина 1972 г.р., являвшийся в прошлом мужем одной из убитых женщин.

Правоохранительные органы Пензенской области устанавливают обстоятельства ЧП, случившегося накануне, 16 мая, в селе Липовка Малосердобинского района. По предварительным данным, местный житель расправился с бывшей женой, ее матерью и братом.

По данным регионального СУ СКР, нападавший смертельно ранил своих родственников из ружья ИЖ-43. Сначала мужчина застрелил свою бывшую супругу-ровесницу. Затем погибла ее мать 1948 г.р. По версии следствия, после этого подозреваемый направился в село Огаревка, чтобы расправиться с проживающим там братом бывшей жены.

Сведений о том, что стало причиной тройного убийства, из официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось о ЧП в центре Екатеринбурга, где из-за пьяной ссоры погибли трое мужчин. Подозреваемый задержан сразу после инцидента, обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова

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