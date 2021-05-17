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В Швеции скончалась женщина, первой привитая от коронавируса


17.5.2021 16:04
В Швеции скончалась женщина, первой привитая от коронавирусаФото: ruletka.se

Скончалась 92-летняя жительница Швеции Гун-Бритт Джонссон, которая стала первым человеком в стране, прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Пожилая женщина получила прививку в конце прошлого декабря, пишут зарубежные СМИ.

Гун-Бритт Джонссон скончалась поздним вечером 16 мая, передает SVT Nyheter. Со ссылкой на родственников покойной шведская пресса пишет о том, что смерть пожилой женщины была вызвана естественными причинами.

В конце декабря 2020 года, когда Гун-Бритт Джонссон был еще 91 год, она стала первым человеком в Швеции, который получил вакцину от коронавируса. По словам женщины, после прививки она "ничего не почувствовала".

После вакцинации долгожительница пообщалась в формате видеосвязи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и министром здравоохранения и социальных дел Леной Халленгрен.

Ранее сообщалось об увеличении числа психических расстройств, которое специалисты фиксируют в период пандемии.

Автор: Злата Богатова

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