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В период пандемии специалисты фиксируют рост психических расстройств


05:16
В период пандемии специалисты фиксируют рост психических расстройствФото: ruadvocate.ru

Коронафобия и страх обеднеть спровоцировали увеличение числа расстройств психики, сообщает "Интерфакс".

Агентство цитирует главного внештатного эксперта по психиатрии Росздравнадзора Николая Незнанова и руководителя международного отдела НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анну Васильеву.

По словам Николая Незнанова, сейчас уже оправдываются сделанные ранее прогнозы об увеличении психических расстройств. На ситуацию влияют прямые последствия распространения коронавируса, а также общее нарастание стресса в повседневной жизни. При этом многие люди обращаются за помощью очень поздно, констатировал специалист. Депрессия в подобных случаях нередко уже достигает уровня, при котором страдает физическая и интеллектуальная работоспособность, отметил Незнанов.

Повышение числа фобий и уровня тревожности обусловлены обилием довольно противоречивых сведений о коронавирусной инфекции в прессе и интернете, добавил специалист.

Как пояснила глава международного отдела НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева, на динамику психических нарушений оказывает влияние целый ряд факторов, связанных с COVID-19. Среди них - боязнь заразиться коронавирусом (коронафобия), опасения из-за ожидаемого падения доходов и уровня материального благополучия, а также влияние инфекции на центральную нервную систему. Пациенты, переболевшие COVID-19, зачастую испытывают синдром хронической усталости, у них ухудшаются способность к концентрации и память, а иногда наблюдаются и проявления деменции.

Влияние коронавирусной пандемии на психическое здоровье россиян и другие актуальные вопросы ведущие специалисты будут обсуждать в ходе XVII съезда психиатров России. Он состоится в Петербурге в период с 15 по 18 мая.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о "глубоком воздействии" отсутствия социального взаимодействия на психическое состояние людей. Гендиректор ВОЗ подчеркивал, что COVID-19 мог оказать негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. Помимо тревоги и страха, которые были спровоцированы пандемией, была существенно нарушена деятельность служб по поддержке психического здоровья.

Автор: Злата Богатова

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