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В Екатеринбурге задержан мужчина, напавший с ножом на прохожих
11:50
Фото: cod11.ru
Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в нападении на прохожих.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека.
Как передают российские СМИ со ссылкой на источники в полиции Екатеринбурга, инцидент зафиксирован в самом центре города - на территории парка у Железнодорожного вокзала. Предположительно, мотивом нападения мог стать конфликт, возникший в процессе распития алкоголя.
В полиции Екатеринбурга пояснили, что жертвами поножовщины стали трое мужчин. Прибывшие к месту происшествия медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти раненых не удалось.
Подозреваемый при задержании пытался оказывать сопротивление, поэтому полицейские были вынуждены применять табельное оружие. При этом полицейским оказывали содействие военнослужащие гарнизонного наряда.
Нападавшего с ранениями госпитализировали. Сведений о его личности пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
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