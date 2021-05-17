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Жительница Китая ранила пять человек после ссоры с приятелем
17.5.2021 13:50
Фото: daynews.kz
В Шанхае 37-летняя женщина, вооруженная ножом, совершила нападение на людей, которые случайно оказались рядом с ней.
ЧП случилось в одном из офисных зданий, сообщает пресс-служба Управления общественной безопасности городского района Чанънин.
На официальной странице ведомства в социальной сети Weibo указано, что в результате инцидента были ранены пять человек. Один из пострадавших был экстренно госпитализирован, еще четверо получили ранения легкой степени, уточнили правоохранители.
В ходе начатого разбирательства установлено, что в минувшую субботу, 15 мая, женщина приехала в Шанхай. Она намеревалась отыскать человека, с которым поссорилась из-за любовных переживаний. Не найдя своего знакомого, злоумышленница расстроилась и атаковала людей, случайно оказавшихся рядом.
В конце апреля в Китае было совершено нападение на детский сад в Китае. Жертвами ЧП стали два ребенка, еще четырнадцать пострадали и попали в больницу. Кроме того, ранения получили двое сотрудников дошкольного учреждения.
Нападавший был задержан сразу после ЧП подоспевшими сотрудниками полиции. Предположительно, мужчина, ворвавшийся с ножом на территорию одного из частных детских садов в городе Бэйлю, может страдать от расстройства психики.
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