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Названа причина нападения на детский сад в Китае, где погибли два ребенка
29.4.2021 14:09
Фото: thanhniennews.com
Мужчина, атаковавший воспитанников детского сада в китайской провинции Гуанси, может страдать от расстройства психики, передает Global Times со ссылкой на источники в полиции региона. Жертвами инцидента стали двое детей, еще четырнадцать малышей попали в больницу. Кроме того, ранения получили двое сотрудников дошкольного учреждения.
Нападавший был задержан сразу после ЧП подоспевшими сотрудниками полиции. Правоохранительные оганы продолжают расследование случившегося, устанавливая все обстоятельства трагического инцидента.
По данным китайских СМИ, в результате вооруженной атаки погибли двое воспитанников детского сада. В больнице оказывают помощь шестнадцати пострадавшим. Врачи заявили, что состояние пациентов постепенно улучшается. В городе Бэйлю организовали сбор донорской крови.
В Министерстве образования КНР после случившегося потребовали усилить безопасность детских учреждений.
ЧП случилось накануне, 28 апреля, около 14:00 по местному времени (09:00 по Москве), передает "Синьхуа". Со ссылкой на местные власти агентство уточняет, что мужчина с ножом ворвался на территорию одного из частных детских садов в городе Бэйлю.
Осенью 2018 года в Китае казнили 28-летнего мужчину, напавшего на учеников школы, которую когда-то посещал сам. По словам Чжао Цзэвэя, приговоренного к высшей мере за гибель девяти детей, в юности ему пришлось столкнуться с издевательствами со стороны одноклассников. Спустя много лет он решил отомстить за пережитые мучения.
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